PROGRAMAS
‘Mañaneros’ se renueva para darle más peso al análisis y la investigación
La llegada de La familia de la tele no será la única novedad de La 1 tras la Semana Santa. Además de reestructurar sus tardes para encajar el programa presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, Televisión Española dará un cambio por las mañanas con Mañaneros 360, un formato que arrancará antes (10.35) y que tratará de proponer “una versión reformulada y más cercana” y que continuará con la última presentadora de Mañaneros, Adela González, que tendrá un nuevo compañero a partir de hoy: Javier Ruiz. El programa opta por ofrecer menos información vinculada con la prensa del corazón, y abordar más contenido sobre la actualidad política y económica, con más debates y análisis. González se encargará del repaso de las noticias de actualidad y Ruiz abordará cómo afectan las decisiones políticas al día a día de la ciudadanía.