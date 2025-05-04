‘30 minuts’ pone hoy el foco en el insomnio y los psicofármacos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Dormir es un pilar fundamental de la salud, pero la humanidad lleva años perdiendo minutos de sueño. En Catalunya el problema es muy grave y hay más de un millón de personas que tienen prescrito un psicofármaco para dormir. El insomnio y los métodos para conciliar el sueño centran hoy El mal son, el reportaje de 30 minuts, a las 22.05 en TV3. En esta producción de 3CAT también se explican los trastornos del sueño como la apnea, la narcolepsia y el trastorno de conducta de la fase REM, que demuestra el estrecho vínculo entre un mal descanso y el deterioro cognitivo. Mientras, el programa 60 minuts del Canal 33 ofrece hoy a las 23.06 La desnazificació: missió impossible. La operación de depuración puesta en marcha no fue total. El olvido se impuso a la justicia y tres cuartos de siglo después Alemania sigue descubriendo a sus criminales.