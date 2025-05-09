Lleida Televisió se vuelca con la celebración de la Festa Major

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy en directo el pregón oficial de la Festa Major, a cargo de Purificació Terrado, directora del Auditori Enric Granados y profesora superior de piano y música de cámara. La programación especial del canal del Grup SEGRE comenzará a las 19.00 con el capítulo de Connecta Lleida Pirineus desde el salón de plenos de la Paeria. La emisión del pregón dará inicio a las 19.45, un acto que también servirá para estrenar la canción oficial de la Festa Major, compuesta por Arnau Moreno e interpretada por Joana Barco Alins. Por otra parte, la Batalla de Flors también podrá verse en directo por Lleida Televisió el domingo. Este año cambiará de ubicación y se celebrará en la rambla Doctora Castells. Lleida Televisió ha estrenado un vídeo festivo con el Marraco como protagonista, que puede verse estos días en el canal y en sus redes sociales.