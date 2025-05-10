El consejo de informativos de RTVE critica a ‘La familia de la tele’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El consejo de informativos de RTVE lanzó ayer una dura crítica a La familia de la tele como respuesta a que el programa de La 1 enviara a su reportera Marta Riesco a Roma para seguir la resolución del cónclave, con la elección del papa León XIV. El consejo, que representa a los profesionales de la información de la corporación, comunicó que “urge a la presidencia y al consejo de administración de RTVE actuar para que el programa La familia de la tele no merme la credibilidad” de sus servicios informativos ni perjudique su imagen de marca. Se sumó así a dos periodistas como María Escario y Ángeles Caso, que horas antes ya habían criticado públicamente a La familia de la tele por emitirse en la televisión pública. “Ni el tono ni la forma son lo que se espera de una televisión pública en un evento de esta importancia”, aseguró el consejo.