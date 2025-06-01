La aplicación de la escuela inclusiva en Catalunya, hoy en ‘30 minuts’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

L’escola inclusiva, que emite 30 minuts en TV3, a las 22.05, da voz a familias, maestros y profesionales de la salud mental que denuncian que el sistema de escuela inclusiva en Catalunya no se está aplicando con los recursos y la flexibilidad necesarios. El programa muestra el caso de Luna, que combina la escuela ordinaria con la especial, y el de Javier, un niño con autismo y altas capacidades que no sale de casa después de un largo proceso de desbordamiento emocional causado por la presión en la escuela. 30 minuts pondrá sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Qué significa realmente inclusión y cómo se puede aplicar con los recursos reales de nuestro sistema educativo? Mientras, 60 minuts del Canal 33, a las 23.00, emite el programa Eichmann: Judici al nazisme, un reportaje sobre los límites de la obediencia y la banalización del mal.