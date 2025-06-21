Albert Hermoso explica su sueño olímpico hoy en Lleida Televisió

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy, a las 22.00, el documental El somni olímpic d’Albert Hermoso, en el que el jinete leridano explica su sueño de repetir su participación olímpica, esta vez en Los Ángeles 2028. Eva Cortijo y Mariví Chacón, presentadoras del canal del Grup SEGRE, le visitaron en las instalaciones de Els Serrats, en la localidad de Os de Balaguer, donde confesó que uno de sus principales objetivos es volver a competir en unos Juegos. Albert Hermoso fue el primer jinete leridano que participó en unos JJ.OO., en concreto en los de la ciudad brasileña de Río de Janeiro en 2016, y ahora asegura que está trabajando “muy duro” y que está afrontando el reto con la mentalidad de “ganar” y no de “pasearse” por Estados Unidos. El documental, producido por Paddock Comunicación, será emitido de nuevo por Lleida Televisió mañana a las 23.00 h.