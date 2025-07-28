Los secretos en ‘Dos Estius’, la serie que TV3 estrena esta noche

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 estrena esta noche (22.04) la serie Dos estius, una producción belga del 2022. El thriller está dirigido por Tom Lenaerts y Brecht van Hoenacker, y actúan An Miller, Tom Verneir o Kevin Janssens, entre otros. La trama muestra la historia de un grupo de amigos que se reencuentran después de 30 años en una isla privada de Francia. Pero sale a la luz un vídeo de su juventud que alborota lo que tenían que ser unas tranquilas vacaciones. Los secretos guardados desde 1992 alteran el grupo, que recuerda el accidente que sufrió uno de los miembros. El chantaje es el protagonista, y todos tienen claro que nadie puede irse hasta descubrir la verdad sobre qué sucedió esa horrible semana de hace tres décadas. Ocho amigos, cuatro mujeres y cuatro hombres, dos veranos y una violación. Es una serie recomendada para personas mayores de 18 años.