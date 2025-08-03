HISTORIA
Atresplayer estrena hoy el documental ‘Érase una vez en Marbella’
Atresplayer estrena hoy su nueva producción original Érase una vez en Marbella, una serie documental de cuatro capítulos. La propuesta reconstruye ocho historias reales para mostrar las luces y las sombras de la ciudad de la Costa del Sol. Los episodios más reconocidos de la historia reciente de Marbella serán expuestos con el objetivo de entender el auge y la decadencia de este municipio donde el lujo, la política, el crimen y la prensa del corazón convivieron para formar un escenario único. El programa indaga en lo que pasó y nunca se contó para dar voz a los protagonistas reales, por ejemplo, a los testimonios que vivieron desde dentro el estallido del caso Malaya.
El primer capítulo, titulado Los ricos también lloran, está centrado en el secuestro de Mélodie Nakachian y el contexto de la fiesta donde se tomaron las fotos en topless de Lady Di.