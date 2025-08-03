Atresplayer estrena hoy el documental ‘Érase una vez en Marbella’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Atresplayer estrena hoy su nueva producción original Érase una vez en Marbella, una serie documental de cuatro capítulos. La propuesta reconstruye ocho historias reales para mostrar las luces y las sombras de la ciudad de la Costa del Sol. Los episodios más reconocidos de la historia reciente de Marbella serán expuestos con el objetivo de entender el auge y la decadencia de este municipio donde el lujo, la política, el crimen y la prensa del corazón convivieron para formar un escenario único. El programa indaga en lo que pasó y nunca se contó para dar voz a los protagonistas reales, por ejemplo, a los testimonios que vivieron desde dentro el estallido del caso Malaya.

El primer capítulo, titulado Los ricos también lloran, está centrado en el secuestro de Mélodie Nakachian y el contexto de la fiesta donde se tomaron las fotos en topless de Lady Di.