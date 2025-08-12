Críticas a Canal Sur por no cubrir el incendio de la mezquita

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La polémica por la cobertura, o la falta de ella, que hizo Canal Sur del incendio de la mezquita de Córdoba continúa ardiendo en las redes sociales. El pasado viernes un fuego originado a las 21.15 horas quemó una capilla del monumento declarado Patrimonio Universal por la UNESCO. Mientras los medios españoles y autonómicos lo emitían en directo, el canal andaluz continuó con su retransmisión en directo de una corrida de toros. Los espectadores no fueron informados hasta pasadas las 22.30 horas con la lectura de una breve nota informativa. El sindicato de trabajadores del canal denunció la situación, afirmando que ellos hubiesen podido ofrecer la información en directo y que no entienden las decisiones tomadas por la dirección. Por su parte, la directora adjunta de la cadena, Isabel Cabrera, celebró las buenas audiencias de los toros.