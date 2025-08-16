Jornada de fútbol y balonmano del Barça en Esport 3 y Lleida TV

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La programación de Esport 3 está hoy centrada en el Barça y su primer partido de la Liga 25/26, que visita hoy el Mallorca a las 19.30. En este marco, regresa al canal Un dia de partit, un programa en el que seis comentaristas siguen el juego en formato Twitch. Antes y al finalizar el partido, a las 18.44 y a las 21.25 horas respectivamente, Jordi Grau y sus colaboradores ofrecerán un resumen de la jornada en Gol a gol. Posteriormente, a las 22.11, está prevista la reemisión del documental sobre Lamine Yamal, Revolució 304. Además, Esport 3 también emite (16.55) la semifinal del HSG Premium Cup de balonmano entre el Barça y el Nordhorn-Lingen.

Por su parte, LleidaTV emite la final de la Copa Catalunya Femenina entre el FC Barcelona y el FC Badalona Women disputada a las 21.00 horas, conducida por Laia Sanmiquel.