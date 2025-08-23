La sexualización de la mujer en la historia del cine, esta noche en La 2

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa La noche temática de La 2 ofrece esta noche, a partir de las 00.50, el documental Sexo, cámara, poder, un fascinante estudio sobre el encuadre de los cuerpos femeninos en el cine a través de la historia y cómo esta visión distorsionada conduce al abuso y la discriminación contra las mujeres. En él participan psicólogas, directoras de cine, profesoras universitarias y hasta actrices víctimas de la industria, como Rossana Arquette, una de las mujeres que denunció en su día al productor Harvey Weinstein por acoso sexual. Uno de los testimonios más interesantes es el de Laura Mulvey, una de las grandes teóricas del análisis cinematográfico y autora de Placer visual y cine narrativo, un ensayo que demuestra la cosificación de la mujer en las películas. Está dirigido por Nina Menkes y participó en el Festival de Sundance de 2022.