El Barça se estrena en la Liga de Campeones esta noche en Movistar

Movistar Liga de Campeones emite esta noche, a las 21.00, el debut del Barça en la Champions, un duelo en Saint James’ Park, donde se medirá al Newcastle inglés. El conjunto que dirige Hansi Flick llega a este partido después de golear en la Liga al Valencia (6-0), mientras que su rival llega reforzado después de ganar al Wolves (1-0), con un gol de Woltemade. Los magpies suman 5 puntos en la décima posición de la clasificación en la Premier League, con una victoria, dos empates y una derrota. Por su parte, TV3 ofrecerá, a partir de las 22.50, el programa Zona Champions, con el análisis del encuentro. El debut del Barça podrá seguirse también a través de Catalunya Ràdio, a partir de las 20.00, con La TdT. También lo emite RAC1, con el programa El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, así como Què t’hi jugues, Barça! de Cadena Ser.