Lleida Televisió ofrece la final de la Lliga Catalana entre Fraga y Palau

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy, a partir de las 16.00, la final de la Lliga Catalana femenina de hockey sobre patines, en la que se miden el Fraga y el Palau de Plegamans. El conjunto que dirige el leridano Jordi Capdevila logró el pase en semifinales después de derrotar en los penaltis al Vila-sana (2-2) el viernes. Por su parte, el Palau, que ejerce de anfitrión del torneo, se hizo con la otra plaza después de ganar de forma contundente al Cerdanyola (4-1). Lleida Televisió también ofrece hoy, a partir de las 8.15, la Cursa de la Mercè de Barcelona. La prueba, que comienza a las 8.30, tendrá una previa de un cuarto de hora y el programa se alargará hasta que llegue el último atleta de la carrera de 10 kilómetros. También se hará un seguimiento de la milla familiar, que comienza a las 10.45. A las 12.25 se emite la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo.