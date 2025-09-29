Lleida Televisió ofrece en directo el séquito de las Festes de la Tardor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy en directo, a las 12.00, el séquito de las Festes de la Tardor. Los bailes y las piezas de imaginería harán su primera aparición en la plaza Paeria y seguidamente arrancará el pasacalles con el ball de diables, l’Àliga, ball de valencians, ball de bastons, Moixiganga, ball de moros i cristians, ball de cavallets, gigantes, cabezudos y Lo Marraco. Se trata de una de las actividades culturales y tradicionales con más seguimiento durante la festividad de Sant Miquel. Además, el canal del Grup SEGRE ofrece a las 22.30 los Premis +Bàsquet desde el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès. La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) reconocerá la trayectoria de figuras destacadas del deporte y visibilizará las historias más destacadas que han aparecido en el programa +Bàsquet a lo largo de la temporada 2024-25.