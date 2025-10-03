La autodestrucción del ‘gurú de las hipotecas’, esta noche en La Sexta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Equipo de investigación estrena esta noche, a las 22.30 en La Sexta, el reportaje La caída del gurú de las hipotecas, sobre los inversores Simón Pérez y Silvia Charro. Lo que comenzó con un vídeo viral sobre hipotecas a tipo fijo en 2017, terminó convirtiéndose en un linchamiento digital. Equipo de investigación reconstruye cómo un economista televisivo y una agente inmobiliaria pasaron del éxito a la ruina. De la burla inicial en las redes sociales acabaron fracasando su millonaria aventura empresarial en Macedonia y terminaron convertidos en protagonistas de un negocio oscuro: la humillación en directo. El reportaje incluye declaraciones de inversores, entrevistas con expertos en salud mental y derecho digital, y el relato de su socio macedonio. ¿Quién es responsable cuando la autodestrucción se convierte en un entretenimiento?