El intento de asesinato de un empresario por dinero, en La Sexta

La Sexta emite hoy, a las 22.30, en Equipo de investigación, el reportaje La traición, una trama familiar que desemboca en un intento de asesinato. La historia arranca una noche de verano de 2017, cuando los vecinos escuchan gritos y golpes en una urbanización de Almansa (Albacete). Frente a su casa, un hombre se desangra. Es Juan Martínez, empresario de 35 años que sobrevive a una brutal agresión que le dejará secuelas. Lo que en un principio parece un ajuste de cuentas pronto se transforma en un relato de mentiras, manipulación y codicia. La Guardia Civil descubre que detrás del ataque hay un plan urdido desde su entorno más cercano. La víctima rompe su silencio ante las cámaras y reconstruye la noche en la que estuvo a punto de morir, una historia de manipulación familiar que sorprendió incluso a los agentes que la resolvieron.