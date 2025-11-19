Buenafuente y Sílvia Abril darán las campanadas de fin de año en RTVE

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El matrimonio formado por Andreu Buenafuente y Sílvia Abril será el encargado de presentar las campanadas de fin de año en RTVE. Con esta elección, la televisión pública apuesta por una pareja cómica plenamente consolidada, que ya demostró su química al conducir juntos los premios Goya en 2019 y 2020. La cadena vuelve además a apoyarse en uno de los éxitos de la temporada en La 1, Futuro imperfecto, programa que lidera Buenafuente y en el que Abril participa como colaboradora habitual. RTVE ha sido la última en anunciar a sus presentadores para despedir el año, después de que Atresmedia confirmara que Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán en un simulcast en Antena 3 y La Sexta. Por su parte, Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de Mediaset, también en emisión simultánea a través de Telecinco y Cuatro.