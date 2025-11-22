La salud obliga a parar a Andreu Buenafuente

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Pocos días después de anunciarse que dará las campanadas de RTVE junto a su pareja, la actriz Sílvia Abril, el presentador y cómico Andreu Buenafuente se ha visto obligado a realizar un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse por exceso de carga laboral y por prescripción médica. “Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño”, explicó el humorista en redes sociales. Fuentes de RTVE confirmaron que Buenafuente sí conducirá junto a Abril el programa del 31 de diciembre y ambos bromearon sobre ello en la emisión del jueves de Futuro imperfecto. Sin embargo, las mismas fuentes detallan que la pausa provocará la suspensión del programa, que será sustituido el jueves en La 1 por otra oferta aún no confirmada.