La exconsellera valenciana Salomé Pradas, esta noche en ‘Salvados’

Gonzo entrevista a Salomé Pradas en un doble programa de Salvados, hoy a las 21.35 en La Sexta. Un año después de la dana que arrasó València, la entonces consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana rompe su silencio por primera vez. La exresponsable de emergencias durante la gestión de la dana ha decidido hablar porque considera que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre lo que ocurrió en el Cecopi y porque afirma estar cansada de que la señalen y de que otros, entre ellos Carlos Mazón, hablen por ella. En una conversación que transita entre la emoción, la solemnidad, la rabia contenida y el pesar por lo sucedido, Pradas reconstruye cronológicamente todo lo ocurrido: desde los primeros avisos de la mañana hasta las devastadoras consecuencias que se fueron conociendo por la noche, así como la gestión posterior.