El robo de la ‘Mona Lisa’

El programa Nits sense ficció de 3CAT ofrece esta noche, a las 22.05, el reportaje Han robat ‘La Gioconda’, que narra la sustracción del cuadro del museo del Louvre en 1911. La desaparición de la obra de Leonardo da Vinci desató una enorme conmoción mediática y convirtió el caso en un fenómeno mundial. La investigación, llena de pistas falsas, llegó a implicar a figuras como Apollinaire y Picasso por su relación indirecta con unas estatuillas robadas. El caso quedó encallado durante dos años, hasta que en 1913 un anticuario de Florencia recibió la carta de alguien que afirmaba tener el cuadro de la Mona Lisa. Más de un siglo después, el Louvre ha vuelto a ser escenario de un golpe que ha puesto en jaque su seguridad. En octubre, una banda disfrazada de obreros sustrajo joyas de valor incalculable en apenas unos minutos.