El fenómeno de los ‘fachavales’, a debate esta noche en ‘La Sexta Xplica’

No son simples jóvenes, son los llamados fachavales: chicos y chicas seducidos por la ultraderecha a través de asociaciones y perfiles influyentes que capitalizan su descontento. Hoy a las 21.45, La Sexta Xplica dedica un programa a analizar este fenómeno, sus causas y las posibles vías para frenarlo. La pieza muestra cómo, para muchos, ser facha ha dejado de ser un insulto y se ha convertido en un símbolo de rebeldía. El reportaje examina el papel de los criptobros y gymbros, jóvenes influencers que ofrecen respuestas aparentemente fáciles a problemas complejos como la precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda o la inmigración. A través de entrevistas y testimonios, el documental explica cómo la inseguridad empuja a muchos adolescentes a seguir estas filosofías radicales, amplificadas por las redes sociales y el entorno digital.