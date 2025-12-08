La clausura del Mil·lenari de Montserrat, en La Xarxa+ y C33

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La clausura del Mil·lenari de Montserrat se emitirá esta tarde por C33 y La Xarxa+. Ambas plataformas transmitirán en directo el acto central, que comenzará a las 18.45 en la basílica, con las II Vísperas de la solemnidad y la interpretación del Te Deum de Josep Ollé, a cargo del Orfeó Català, la Escolania de Montserrat, la Schola Cantorum y la Orquestra Simfònica del Vallès, seguido de un espectáculo de luces en el exterior. La producción corre a cargo de la Abadia de Montserrat y el acceso será gratuito. Después de la retransmisión, a las 22.00, 3CAT estrenará la docuserie Montserrat Mil·lenari, que recorre los momentos más destacados de los mil años de historia del monasterio, desde su fundación hasta la actualidad. Los siguientes capítulos se emitirán semanalmente los sábados a partir del 13 de diciembre en 3CAT.