3Cat celebra hoy La Marató con una emisión en directo de más de 17 horas

3Cat celebra hoy la 34 edición de La Marató, dedicada a la prevención, la detección precoz y el impulso de la investigación del cáncer. Bajo el lema Detectem-ho, arreglem-ho, el canal autonómico, Catalunya Ràdio y sus plataformas ofrecerán una emisión en directo que superará las 17 horas. La jornada comenzará a las 8.00 con una edición especial de El suplement de Catalunya Ràdio, con Roger Escapa desde el Port de Tarragona. A partir de las 9.00, Ramon Pellicer conducirá La Marató desde la Torre Bellesguard, antigua clínica oncológica. Por la tarde, el programa continuará desde Sant Joan Despí. A lo largo de la jornada actuarán Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres y Lax’n’Busto. También intervendrán Julia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio y Andrea Fuentes, que han vivido el cáncer de cerca.