RTVE inicia su programación de Navidad con el sorteo de la Lotería

El tradicional sorteo de la Lotería de Navidad da hoy inicio a la programación especial que RTVE ha preparado para las fiestas. Sandra Daviú y Blanca Benlloch volverán a conducir el especial, en el que será su octavo año juntas. La retransmisión comenzará a las 08.00 en La 1, TVE Internacional y RTVE Play, e incluirá, además del sorteo, conexiones en directo, invitados especiales y entrevistas desde el palco de invitados y el patio de butacas, a cargo de las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López. Por su parte, los programas de La 2 Cat Cafè d’idees, El segon cafè, L’altaveu al pati y L’informatiu estarán pendientes del bombo, con redactores desplazados a distintas poblaciones y administraciones de lotería. Ofrecerán conexiones en directo para explicar en primera persona las celebraciones y las historias humanas que hay detrás de los ganadores.