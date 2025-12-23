Los 50 años de historia del festival Canet Rock, hoy en ‘Nits sense ficció’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Nits sense ficció de 3Cat emite hoy, a las 22.05 horas, el documental Canet Rock: Abans que surti el sol, que repasa la historia y evolución de uno de los festivales de música más emblemáticos de Catalunya.

Canet Rock fue el primer certamen surgido durante la dictadura y también el primero en apostar por una programación exclusiva de grupos de los Països Catalans, convirtiéndose en un pilar para el desarrollo de la industria musical en catalán.

El documental, dirigido por Xavier Sanjuan, recorre sus orígenes en 1975, su recuperación en 2014 y su consolidación como cita anual que reúne a 25.000 personas en la localidad de Canet de Mar.

La producción incluye testimonios de artistas actuales y figuras históricas, así como imágenes de archivo y vivencias de asistentes fieles desde la primera edición.