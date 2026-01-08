Jordi Basté entrevista hoy a la actriz Sílvia Abril en ‘Pla seqüència’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Sílvia Abril es la protagonista de la entrevista de Jordi Basté en Pla seqüència, esta noche (22.05) en La 2 Cat. Juntos recorren el parque de atracciones del Tibidabo, un lugar profundamente ligado a la infancia y a la memoria colectiva de Barcelona. Sílvia Abril es una de las cómicas y actrices más conocidas de España. Nacida en Mataró, cuenta con una trayectoria consolidada que abarca televisión, cine y teatro. Además de colaborar habitualmente en el programa Futuro imperfecto de La 1, presentado por su pareja Andreu Buenafuente, Abril está al frente de su propio programa de gastronomía en La 2 Cat, La recepta perduda. Recientemente, la pareja fue noticia tras verse obligada a anular la presentación de las campanadas de RTVE, después de que Buenafuente sufriera un episodio de estrés que le llevó a pausar su actividad profesional.