El negocio detrás de ‘La casa de los gemelos’, esta noche en La Sexta

El programa Equipo de investigación, presentado por Glòria Serra, pone el foco esta noche (22.30, La Sexta) en el negocio que hay detrás del fenómeno de La casa de los gemelos. Durante semanas, miles de personas han seguido en directo un espectáculo emitido exclusivamente en internet, un contenido que ha generado una fuerte controversia. A través de documentación, testimonios directos y el análisis de expertos en comunicación digital, marketing y regulación, Equipo de investigación desentraña un sistema que va mucho más allá del entretenimiento: un entramado que combina plataformas digitales, afiliación al juego online y estrategias diseñadas para fidelizar a miles de espectadores, muchos de ellos jóvenes. El reportaje también aborda su impacto social, los riesgos legales y la ausencia de un control equivalente al que sí existe en la televisión.