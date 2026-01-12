Quim Masferrer estrena en Pinós una nueva entrega de ‘El foraster’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa El foraster, que conduce Quim Masferrer, regresa esta noche (22.05) a 3Cat con su décima y esperada temporada, que arranca en la localidad solsonense de Pinós. El municipio está situado en el centro geográfico de Catalunya y está atravesado por una sierra que dibuja dos caras y dos caracteres claramente opuestos: por un lado, los habitantes de Ardèvol, y por el otro, los de Vallmanya. En esta noche de estreno, Masferrer también visitará Prada de Conflent, donde será testigo privilegiado de la renovación del fuego que enciende las hogueras de Sant Joan en todos los Països Catalans, así como la Vall d’en Bas, en La Garrotxa. A lo largo de esta décima temporada, El foraster visitará también las localidades leridanas de Arbeca y Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà, además de Begur, Brunyola, Tivenys, Besalú y Castellví de la Marca.