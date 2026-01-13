Marc Giró se va a La Sexta y RTVE ficha por sorpresa a Dani Rovira

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Marc Giró deja RTVE en un movimiento inesperado y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo proyecto en La Sexta que verá la luz este mismo año y del que no se han dado más detalles. No obstante, según diferentes portales informativos, quedan dos programas por emitir, el primero será hoy (23.00), con entrevista a Boris Izaguirre y al ya exdúo musical Sonia y Selena. En contrapartida, RTVE anunció ayer el regreso a la cadena de Dani Rovira, que se pondrá al frente de Al margen de todo, un nuevo programa semanal de humor para el prime time de La 1.

Por otra parte, tras 13 años en antena, MasterChef inicia una nueva etapa en RTVE con la salida de Samantha Vallejo-Nágera y la incorporación como jurado del programa a Marta Sanahuja, la creadora de contenido conocida en redes sociales como Delicious Martha.