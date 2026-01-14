’I tu, què faries?’ de La 2 Cat aborda cómo afrontar la seguridad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 2 Cat emite hoy (23.05) el segundo programa de I tu, què faries?, que reflexiona sobre la seguridad. El espacio, que se emite los miércoles y está presentado por Patrick Urbano, propone un debate en torno a dilemas que invitan a reflexionar sobre el interés colectivo y la responsabilidad individual. Lejos de buscar quién tiene la razón, el programa plantea preguntas para entender por qué pensamos como pensamos y qué haríamos si estos dilemas nos afectaran directamente. En esta segunda entrega titulada Seguretat, se abordan temas como el miedo, el castigo, la reinserción y la vigilancia, a partir de una pregunta central: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para sentirnos seguros? Para debatir sobre este dilema, Patrick Urbano contará con Andrea Villoria, Joan Miquel Capell, Lucía Caram, Oriol Farrés y Xavier Melero como invitados.