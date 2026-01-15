SEGRE

Basté entrevista a Emma Vilarasau en ‘Pla seqüència’ de La 2 Cat

Emma Vilarasau y Jordi Basté paseando en ‘Pla seqüència’. - RTVE

La 2 Cat emite hoy (22.10) Pla seqüència, protagonizado por Emma Vilarasau. Jordi Basté acompaña a la actriz en un recorrido por Sant Cugat del Vallès para repasar los principales hitos de una carrera que, desde hace casi cuatro décadas, ha emocionado al público a través de personajes en teatro y televisión. La entrevista, grabada en un único plano secuencia, aborda tanto la dimensión profesional como la personal de la intérprete. Vilarasau repasa sus inicios, marcados por una relación compleja con su cuerpo, y llega hasta el reconocimiento del auditorio de Sant Cugat del Vallès que lleva su nombre. Durante la conversación, también reflexiona sobre la maternidad y el impacto de las redes sociales. Tras el programa, se emitirá el Making of de Emma Vilarasau en Sant Cugat (23.10), que muestra los retos técnicos de un rodaje especialmente exigente.

