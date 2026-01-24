Jordi Évole, Pilar Eyre y Miquel Puig, invitados de hoy en ‘Col·lapse’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Jordi González contará esta noche en Col·lapse (22.05, 3Cat) con Jordi Évole, Pilar Eyre y Miquel Puig como invitados. Con Évole, periodista y ahora también cantante, el presentador conversará sobre la actualidad política, social y comunicativa de Catalunya. Pilar Eyre repasará las últimas noticias de las casas reales europeas, mientras que el economista Miquel Puig desgranará el nuevo sistema de financiación. También visitarán el programa Gina, Luz y Consol, tres amigas que han creado el pódcast Les Guarres, para hablar de cualquier temática sin pelos en la lengua. Por otra parte, 3Cat ofrece esta tarde, a partir de las 18.45, la final de la Supercopa de España femenina de fútbol, con el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. El partido contará con la narración de Gemma Mallorca, el análisis de Mireia Vera y los comentarios de Laura Brugués.