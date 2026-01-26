SEGRE

REPORTAJES

‘El foraster’ visita esta noche Vall de Cardós, con sus peculiares vecinos

Quim Masferrer, durante uno de los últimos episodios. - 3CAT

Quim Masferrer, durante uno de los últimos episodios. - 3CAT

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Quim Masferrer visita esta noche en El foraster, a partir de las 22.05 en 3Cat, la localidad de Vall de Cardós, el barrio del Serrallo de Tarragona y La Pobla de Lillet. En el Pallars, el presentador conocerá a Charlie, un hombre de radio peculiar que esconde un museo surrealista en su trastero; a Conxita, que a sus 91 años ha llegado a una conclusión firme y contundente sobre Dios; y a Carmen y Clive, una pareja que se conoció en Australia. También hablará con el sacerdote, que parece custodiar los secretos de todos los pueblos vecinos, incluso los de Tor, y descubrirá un taller mecánico único donde Cisco y Juanito le contarán una historia relacionada con el más allá. Quim acompañará además a Anna en una ruta escolar; se dejará llevar por una terapia poco convencional con Enric y su rebaño de cabras; y, finalmente, Àngel lo invitará a su casa, en el Pui Tabaca.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking