‘El foraster’ visita esta noche Vall de Cardós, con sus peculiares vecinos

Quim Masferrer visita esta noche en El foraster, a partir de las 22.05 en 3Cat, la localidad de Vall de Cardós, el barrio del Serrallo de Tarragona y La Pobla de Lillet. En el Pallars, el presentador conocerá a Charlie, un hombre de radio peculiar que esconde un museo surrealista en su trastero; a Conxita, que a sus 91 años ha llegado a una conclusión firme y contundente sobre Dios; y a Carmen y Clive, una pareja que se conoció en Australia. También hablará con el sacerdote, que parece custodiar los secretos de todos los pueblos vecinos, incluso los de Tor, y descubrirá un taller mecánico único donde Cisco y Juanito le contarán una historia relacionada con el más allá. Quim acompañará además a Anna en una ruta escolar; se dejará llevar por una terapia poco convencional con Enric y su rebaño de cabras; y, finalmente, Àngel lo invitará a su casa, en el Pui Tabaca.