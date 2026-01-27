Boris Skossyreff, el estafador que se proclamó rey de Andorra, en 3Cat

Boris Skossyreff se autoproclamó rey de Andorra en el 1934. - 3CAT

El programa Nits Sense Ficció emite hoy (22.05) el documental Boris Skossyreff, el estafador que va ser rei, una producción que se pregunta si este personaje excéntrico llegó a ser realmente el primer rey de Andorra.

La pieza reconstruye la biografía de Boris Skossyreff, un aristócrata ruso que en 1934 se autoproclamó monarca del Principat en un contexto de gran inestabilidad política y social. Espía, falsificador, seductor y aventurero, Skossyreff protagonizó una vida marcada por identidades falsas, campañas mediáticas internacionales y un ambicioso proyecto de modernización de Andorra que incluía turismo, baja fiscalidad y mayores libertades.

El documental de Boris Skossyreff, fruto de más de una década de investigación, aporta testimonios directos con materiales inéditos procedentes de archivos de toda Europa.