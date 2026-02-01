‘30 minuts’ analiza la crisis porcina después del brote de peste africana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de 3CAT emite esta noche, a las 22.05, el reportaje La pesta del porc, que analiza la crisis desencadenada por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre en Bellaterra. La aparición de jabalíes muertos en una zona rodeada por vías como la AP-7 y la C-58 ha sacudido a uno de los sectores más estratégicos y exportadores del país. Aunque la enfermedad afecta solo a la fauna salvaje y el consumo de carne no supone ningún riesgo, las consecuencias comerciales fueron inmediatas, lo que ha provocado una caída histórica del precio del cerdo en la lonja de Mercolleida y ha dejado a los ganaderos en una situación de gran vulnerabilidad. Quienes más lo sufren son los ganaderos de las explotaciones situadas en la zona cero, donde continúan habiendo animales que no pueden salir del perímetro.