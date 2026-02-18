Jordi Basté entrevista en ‘Pla Seqüència’ a Salvador Illa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 2 Cat estrena hoy a las 22.10 horas una edición especial de Pla Seqüència con Salvador Illa coincidiendo con su regreso al Palau de la Generalitat después de estar 30 días de baja médica. Jordi Basté acompaña al presidente durante su primera jornada institucional en un recorrido en tiempo real y sin interrupciones.

El programa sigue los primeros momentos de la vuelta a la actividad institucional y recoge una conversación personal sobre como ha vivido estas semanas lejos de la vida pública y el momento de retomar la agenda al frente del Govern. La intención del programa que conduce Basté propone un recorrido sin cortes ni montaje que permita a los espectadores ver al protagonista desde una perspectiva cercana y poco habitual.

Pla seqüència volverá mañana con su emisión habitual con Antonio Díaz, El Mago Pop.