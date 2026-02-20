La cantante leridana Aida Royes, en la quinta gala de ‘Eufòria’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La leridana Aida Royes afronta esta noche (22.05) en 3Cat la quinta gala de Eufòria después de asegurarse su continuidad en el programa la semana pasada con la interpretación de Rosas, canción de 2003 de La Oreja de Van Gogh. La concursante de Cervera se situó entre los seis participantes más votados por el público y quiso dedicar su actuación a su pareja, con la que mantiene una relación desde hace más de 13 años. El eliminado fue Ian, pese a afrontar el reto de cantar en francés. Para esta noche, Aida Royes interpretará A la freska, del grupo vallense Figa Flawas. El programa Eufòria, que arrancó la temporada con fuerza en 3Cat y logró una cuota del 15,7% en su estreno, ha ido perdiendo seguimiento y la semana pasada descendió hasta el 11,1%, siendo superado por primera vez en Catalunya por El desafío, de Antena 3, por una décima.