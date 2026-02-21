Las memorias de Gisèle Pelicot, hoy en el programa literario ‘Página 2’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Página 2, el espacio literario dirigido por Óscar López, se cita hoy a las 13.00 en La 2 y RTVE Play con Gisèle Pelicot, la mujer que se hizo conocida por renunciar a su derecho al anonimato tras su caso de violación. Considerada un icono del feminismo y una de las mujeres más influyentes de 2024, ha publicado sus memorias junto a la periodista y novelista Judith Perrignon. En Un himno a la vida, Pelicot relata toda su historia, comenzando por la fatídica mañana en que descubrió que su marido y varios hombres la habían estado drogando y violando en secreto. La autora revive una infancia difícil, su primer amor, su carrera, la maternidad, y la intimidad de su matrimonio antes y después del devastador hallazgo. El programa también presentará Mentira, la última obra del periodista y escritor Juan Gómez-Jurado.