TV3 busca el mejor plato con alcachofa del Baix Llobregat en ‘Joc de cartes’

Esta semana la furgoneta de Marc Ribas en Joc de cartes de 3Cat (22.04) recorre la comarca del Baix Llobregat en busca del mejor plato con alcachofa que ganará el premio de 5.000 €.

La primera parada del programa es en Molins de Rei, en el restaurante Sukpa, de Montse Serrano, quien defenderá una propuesta de cocina mediterránea en la que el arroz, la brasa y el producto local son protagonistas. El viaje continúa en Sant Feliu de Llobregat, en el Lolailo, donde Álvaro Prades apuesta por las paellas, bocadillos y platos creativos. La tercera parada es en el Can Baldiri de Sant Boi, en el que Jordi Mera pondrá en valor la cocina tradicional con productos de temporada. Finalmente, Marc Ribas visitará el Bart Burger Gastronòmic, también en Sant Boi, donde Toni Romero presentará un plato que combina la alcachofa con una gastronomía moderna.