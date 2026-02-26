Dani Rovira estrena esta noche ‘Al margen de todo’ en La 1

La 1 estrena ‘Al margen de todo’, el nuevo programa de Dani Rovira. - RTVE

RTVE estrena hoy Al margen de todo (23.00), el nuevo late show de Dani Rovira, que se incorpora hoy a La 1 tras La revuelta.

Producido en colaboración con El Terrat, el espacio combina humor, conversación e improvisación con invitados conocidos y anónimos, en un formato que apuesta por la cercanía y la espontaneidad.

El programa incluirá entrevistas, secciones y colaboradores fijos. Entre ellos, Albert Pla, Daniel Fez como reportero y Mónica Pérez con Tías de cine, una parodia que revisita iconos de Hollywood.

Con este estreno, TVE refuerza su apuesta por el entretenimiento en clave de comedia en una franja marcada por el humor. La llegada de Dani Rovira a RTVE coincide, además, con movimientos recientes en el panorama televisivo, como la marcha de Marc Giró a La Sexta.