El flujo de dinero venezolano, hoy en ‘Equipo de investigación’

El reportaje La pequeña Venezuela, de Equipo de investigación, pone el foco esta noche (22.30, La Sexta) en el flujo de dinero que llega a España procedente del país, su impacto en el mercado inmobiliario madrileño y las investigaciones abiertas sobre determinadas operaciones financieras. El programa se centra en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid, donde parte del capital venezolano se ha concentrado en los últimos años. A través de agentes inmobiliarios, expertos en economía internacional y el análisis de documentación mercantil, muestra cómo la llegada de inversión extranjera ha contribuido a transformar el mercado inmobiliario y a dinamizar un negocio específico en torno a este perfil de comprador. El reportaje examina también las vías legales que se utilizan para establecer la residencia en España.