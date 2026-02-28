La gala de entrega de los Premios Goya, esta noche en La 1 y La 2 Cat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

RTVE se vuelca hoy con la gala de entrega de los Premios Goya, que celebran su 40 edición en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona. La ceremonia estará presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, con los comentarios de Carlos del Amor para televisión. Se emitirá en directo desde las 22.00 en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD. La 2 Cat ofrecerá la señal en directo de la gala con los comentarios en catalán de Sílvia Tarragona y Montse Soto. Además, habrá un especial en directo a las 21.00, presentado por Tània Sarrias y Peter Vives, con la colaboración de Natàlia Sánchez. Antes de la ceremonia, el glamour de la alfombra roja podrá seguirse a partir de las 19.25 en La 1, en un especial conducido por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño.