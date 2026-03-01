La obesidad en Catalunya y las dietas de moda, hoy en ‘30 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de 3Cat se centra esta noche (22.05) en la obesidad, una enfermedad crónica y multifactorial asociada a numerosas patologías. Se trata de un problema de salud pública que afecta a unos 2.500 millones de personas en todo el mundo. En Catalunya, el 52% de la población la padece y la tendencia sigue al alza. Esta realidad, junto con la presión estética, hace que la calle y, especialmente, las redes sociales se llenen de estímulos que invitan a seguir determinadas dietas. El reportaje sigue a varios protagonistas que ponen a prueba algunas de las que están de moda, como la keto o cetogénica, basada en un consumo elevado de grasas y alimentos proteicos, como las carnes, y en una reducción drástica de hidratos de carbono; la paleolítica, de principios similares, o la low carb, más permisiva con el consumo de carbohidratos.