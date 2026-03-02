‘Crims’ regresa a 3Cat el día 16 con una nueva entrega de siete capítulos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El referente de la crónica negra de 3Cat, el programa Crims, regresa el día 16 con su sexta temporada, formada por siete capítulos bajo el título de Set casos. Set enganys. Antes de su estreno en abierto, el espacio celebrará una presentación especial esa misma tarde en el Cinema Aribau, con la presencia de su director, el leridano Carles Porta. En este acto, 900 espectadores, que habrán obtenido su entrada mediante un concurso dirigido a los seguidores más fieles del programa, podrán ver en exclusiva los dos primeros episodios de la nueva entrega. El capítulo inaugural, L’assassí de la pandèmia, abordará un caso estremecedor ocurrido en Barcelona durante el confinamiento. En una ciudad aparentemente vacía, un depredador actuaba aprovechando la vulnerabilidad de personas sin hogar. Desde su estreno, Crims tiene una cuota media del 21,8%.