‘I tu què faries?’ de La 2 Cat analiza hoy la cultura de la cancelación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 2 Cat emite (23.05) un nuevo capítulo de I tu què faries? en el que reflexionan sobre la cultura de la cancelación.

El programa presentado por Patrick Urbano plantea esta semana una pregunta controvertida: ¿Podemos separar la obra del autor? ¿Si un autor tiene opiniones con las que no estamos de acuerdo, tenemos que dejar de consumirlo? A estas cuestiones contestarán los invitados Antonio Gómez, Helena Sardà, Jahel Queralt y Marta Roqueta.

La cancelación divide opiniones: ¿es una herramienta para el pueblo o, en cambio, es una forma de censura? Por una parte, este capítulo analiza si un personaje público puede perder privilegios cuando una comunidad le cancela y, por otra, los protagonistas debatirán sobre si la cancelación es patrimonio de una ideología o si hay que boicotear las empresas que no comparten nuestros valores.