El caso de Gisèle Pelicot y otros similares, hoy en ‘Nits sense ficció’

Nits sense ficció de 3Cat emite hoy (22.05) La victòria de Gisèle Pelicot protagonizado por Caroline Darian, hija de la víctima y también de su verdugo. El programa toma el juicio de Pelicot como hilo conductor, pero también se centra en otras víctimas, con distintos casos que revelan lo que hasta ahora era el punto ciego de la violencia sexual. Para Caroline, la historia de su familia “supera todo lo que podamos imaginar y nunca habría dicho que llegara a ser conocida en todo el mundo”. La hija de Gisèle Pelicot se sorprende del apoyo que ha recibido su madre en todo el mundo y del papel que ha jugado para impedir que la sociedad cierre los ojos ante la cultura de la violación. El documental pone también el foco en otras víctimas de la sumisión química como es el caso de Zoé, Rénald o el de Lilweenn, víctima de abusos tras ser drogada por su padre.