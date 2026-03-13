Henar Álvarez dará el salto a La 1 y su primera invitada será Shakira

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Al cielo con ella, que conduce Henar Álvarez, dará el salto a La 1 la próxima semana ocupando el hueco del talk show que dejó Marc Giró, y la cantante Shakira será la primera invitada. El formato, que hasta ahora se emitía los domingos en La 2, pondrá fin a esta etapa con su última emisión el día 15 (22.30), con Nacho Duato y Lidia San José como invitados. De ese modo, seguirá los mismos pasos que dio Giró en sus inicios: comenzó en RTVE Play, se mudó a La 2 y dio el salto al prime time de La 1 hasta su reciente fichaje por La Sexta. Al cielo con ella y Henar Álvarez viajarán a México para entrevistar en exclusiva a Shakira. Hace unos días, la cantante colombiana rompió en la capital del país el récord de asistencia del Zócalo en un concierto gratuito que convocó a más de 400.000 espectadores para cerrar su gira en América.