Rosalía estrena ‘Ex. La vida después’, el programa de Ana Milán en Cuatro

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Rosalía y Tamara Falcó serán las primeras invitadas de Ex. La vida después, el nuevo programa presentado por Ana Milán que se estrenará hoy (23.00) en Cuatro.

El formato de Mediaset propone sentar en un sofá a rostros muy conocidos con entrevistas íntimas para charlar a corazón abierto sobre la superación, las etapas cerradas y qué ocurre cuando la vida te obliga a empezar de cero. En la primera entrega, Milán conversa con Rosalía y Tamara Falcó sobre el papel que la fe ha tenido en sus vidas y sobre cómo ese descubrimiento marcó un antes y un después en su manera de afrontar la vida, la fama, las relaciones personales y las decisiones importantes.

La participación de la artista catalana llega después de iniciar el lunes en Lyon su gira internacional Lux Tour, con un aplaudido y sorprendente concierto que reunió a 16.000 personas.