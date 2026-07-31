3Cat llevará a la pantalla la historia de Ferran Adrià, desde septiembre

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3Cat estrenará el próximo 21 de septiembre Gènesi, una serie de seis capítulos que reconstruye la revolución gastronómica que cambió la alta cocina internacional encabezada por Ferran Adrià. Dirigida por David Pujol y protagonizada por Miquel Fernández en el papel del chef catalán, la ficción cuenta también con las interpretaciones de Ivan Massagué, Mónica López, Carlos Cuevas, Pere Arquillué, Joana Vilapuig y Mario Gas, entre otros.Se trata de la primera serie de ficción centrada en Ferran Adrià. Basada en hechos reales, aunque con licencias dramáticas, la producción ha contado con la colaboración directa del impulsor del mítico Bulli para garantizar el rigor histórico y culinario. Asimismo, para el rodaje se han recreado más de 70 platos originales. La serie mostrará el territorio catalán que ha sido escenario del rodaje.