Cecilia y Almudena Ariza, mujeres protagonistas de la noche en La 2

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El programa Me meto en un jardín, de La 2, recibirá esta noche a partir de las 22.30 horas a Almudena Ariza, periodista, presentadora y corresponsal. Mercedes Milà, que conduce el programa, visitará junto a Ariza el Jardín Histórico del Capricho, en Madrid, mientras charlan de la trayectoria y experiencias de la invitada. Antes de eso, Milà compartirá una charla con Raúl Incertis, médico de urgencias en Gaza y amigo de Ariza.

Por otra parte, La 2 estrenará a las 00.10 un especial de Tesoros de la tele en homenaje a Evangelia Sobrado Galanes, más conocida por su nombre artístico Cecilia, cuando se cumplen 50 años del fallecimiento de la cantante y compositora española. El programa recuperará momentos icónicos de la artista, repasará sus canciones más importantes y mostrará imágenes nunca antes vistas de la cantante.